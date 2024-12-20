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Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 100 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. Sorunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:19 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:23
Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez?

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    Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 100 bin ila 300 bin TL değerindeki "Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte sorunun yanıtı...

    SORU:

    Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez?

    A) Knut Hamsun - Açlık

    B) Paulo Coelho- Simyacı

    C) Dostoyevski- Suç ve Ceza

    D) Stendhal-Kırmızı ve Siyah

    YANIT: A) Knut Hamsun - Açlık

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