Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 100 bin ila 300 bin TL değerindeki "Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte sorunun yanıtı...

SORU:

Dünya klasiklerinden hangisinde romanın başkarakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez?

A) Knut Hamsun - Açlık

B) Paulo Coelho- Simyacı

C) Dostoyevski- Suç ve Ceza

D) Stendhal-Kırmızı ve Siyah

YANIT: A) Knut Hamsun - Açlık