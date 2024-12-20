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Devrim Saltoğlu “Ulugan” karakteriyle Kuruluş Osman’da!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman’ın kadrosuna Devrim Saltoğlu katıldı. 25 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak dizinin yeni bölümünde Devrim Saltoğlu, hanedan soyundan gelen Moğol Komutan Ulugan karakterine hayat verecek.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:31 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:31
Devrim Saltoğlu Ulugan karakteriyle Kuruluş Osman’da!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ulugan, Moğol Devlet Başkanı Emir Çoban'ın en önemli komutanlarından birisi olup hanedan soyundan ve savaşçı bir geçmişe sahip. Siyasi dehası, soğukkanlı, acımasız ve otoriter yapısı ile ön plana çıkacak olan Ulugan, acımasız ve kibirli bir karakter olarak dizide dengeleri değiştirecek.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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