Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte o sonun yanıtı...
(Takvim Foto Arşiv)
SORU: Madagaskar, Afrika kıtasının konum olarak neresinde bulunur?
YANIT
Afrika kıtasına bağlı bir ada üzerinde kurulmuş olan Madagaskar, Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu'nun ise batı kısmında yer alır. Mozambik'in en yakın kara ülkesi olduğu Madagaskar, dünyanın dördüncü büyük adası olmasıyla da dikkat çekmektedir.