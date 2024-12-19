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Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı: “Biz her daim keskin pusat olacağız”

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman’ın 176. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümünden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in “Biz her daim keskin pusat olacağız” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 11:10
Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı: Biz her daim keskin pusat olacağız

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    Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 176. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı!

    OSMAN BEY, MOĞOL ELÇİSİ TOYGAR'IN CEZASINI KESTİ
    'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 175. Bölümünde: Osman Bey, Akhisar'ı kuşatmışken Moğol'un başkomutanı Ulugan'ın elçisi Osman Bey'in karşısına çıkarak vergi istediklerini söyler. Bu talep karşısında Osman Bey'in rest çekmesi üzerine, Moğollar Türk Obalarında kıyıma başladılar. Akhisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey, Moğolların katliamları sonrası Toygar'ın kellesini alarak cezasını kesti.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kuruluş Osman'ın 175. Bölümünde Osman Bey oğulları Orhan ile Alaeddin Beyler ve Alplarıyla obalarına döndüklerinde bazı Türk obalarının Moğollar tarafından yakılıp yıkıldığını gördüler. Bu acı tablo karşısında derinden sarsılan Osman Bey, "Benim masum ahalimden ne istediniz he! Ne istediniz!" diyerek feryat ederken Cerkutay'ın, "Herkese kıymışlar," sözleri Osman Bey'in öfkesini daha da arttırdı. Küçük bir kızın katledilen annesinin başında ağlayarak "Anama kıydılar Osman Bey. Obamızı yıktılar. Neden böyle ettiler?" sözleri Osman Bey'in yüreğini dağlarken "Andım olsun, bunu yanlarına koymayacağım!" diyerek intikam yemini etti.

    Tam bu sırada, Moğol Elçisi Toygar'ın nökerleriyle obaya gelmesi ve elindeki kanlı çuvalı Osman Bey'in önüne atarak "Aşağı obadan gelirim. Gidip oraya da bakasın. Moğol devletinin kudretini göresin!" tansiyonu arttırdı. Osman Bey "Dünya başıma yıkılsa da sana vereceğim ancak kan ve kemiktir!" sözleriyle rest çekerek tek hamlede Toygar'ın kellesini alarak cezasını kesti.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 175. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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