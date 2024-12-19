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Mine Tugay'dan yeni dizisi Can Borcu hakkında dikkat çekeni açıklamalar!

atv'nin 21 Aralık Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yeni dizisi Can Borcu'nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, rolü ile ilgili ilk kez konuştu.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:38
Mine Tugay’dan yeni dizisi Can Borcu hakkında dikkat çekeni açıklamalar!

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    Can Borcu'nun hikayesi, anlatımı, aile konusuna hassas yaklaşımı ve perspektifinin bir oyuncu olarak kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Tugay, "İzleyici, gerçekçi bir anlatımla kavramları biraz sorgulayacak, aileye ve insana dair birçok şey bulacak. Benim hayat verdiğim Emel karakteri, gücü elinde tutmak isteyen, kendi doğrularını söylemekten çekinmeyen, geçmişte yaşadıklarından dolayı gardı yüksek bir kadın" dedi.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

    Can Borcu 1. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

    Can Borcu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.

    Can Borcu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Dikkat çekici hikayesi ve güçlü kadrosuyla "Can Borcu", ilk bölümüyle 21 Aralık Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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