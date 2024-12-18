Salı akşamının galibi Bir Gece Masalı! Canfeza’nın beklenmedik çıkışı izleyiciyi ekrana kilitledi!

BİR SALI MASALI! Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan on üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %7,04 reyting ve %18,09 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

(Kaynak: ATV)

16.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Canfeza, atölye açmaya karar verir. Çalışıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir.

Bir yandan da Mahir'den özür bekleyen Canfeza yumuşamaz. Mahir ise özür dilemekten kaçar. Mahir'in eski sevgilisi İnci köşke gelir. Canfeza'ya karşı saygısızlık eder. Canfeza'da tüm Yılmazların önünde köşkün küçük hanımı olduğunu gösterir ve onu evden kovar. Atölye için para bulmak isteyen Canfeza, Sare ve Gülizar ile görüşmeye gider. Ancak iş adamları asılınca Canfeza adamlarının birinin kafasında sürahi kırar ve karakolluk olurlar.