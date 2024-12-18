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Salı akşamının galibi Bir Gece Masalı! Canfeza’nın beklenmedik çıkışı izleyiciyi ekrana kilitledi!

Geçtiğimiz akşam (17 Kasım Salı) atv ekranlarında on altıncı bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “Tüm Kişiler” kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yapımını NGM’nin yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:19 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:19
Salı akşamının galibi Bir Gece Masalı! Canfeza’nın beklenmedik çıkışı izleyiciyi ekrana kilitledi!

İÇİNDEKİLER

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    Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    BİR SALI MASALI!
    Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan on üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %7,04 reyting ve %18,09 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    16.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
    Canfeza, atölye açmaya karar verir. Çalışıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir.

    Bir yandan da Mahir'den özür bekleyen Canfeza yumuşamaz. Mahir ise özür dilemekten kaçar. Mahir'in eski sevgilisi İnci köşke gelir. Canfeza'ya karşı saygısızlık eder. Canfeza'da tüm Yılmazların önünde köşkün küçük hanımı olduğunu gösterir ve onu evden kovar. Atölye için para bulmak isteyen Canfeza, Sare ve Gülizar ile görüşmeye gider. Ancak iş adamları asılınca Canfeza adamlarının birinin kafasında sürahi kırar ve karakolluk olurlar.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Selim pahalı hediyelerle Ceylan'ın gönlünü almaya çalışır. Kürşat'a tuzak kurar, Boris ve Selim amaçları Lord kim onu öğrenmektir. Babasını takip eden Canfeza, Boris'in kim olduğunu öğrenir. Mahir son anda Canfeza'yı da kendini de kurtarır.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Ferman, Sevde'ye hamamda sevgilisi ile yakalanır.

    Canfeza yaşananlardan etkilenir ve Mahir'e bunun gerçek bir evlilik olmadığını, babasını hapse atınca biteceğini söyler.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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