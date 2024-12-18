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Holding 3. bölümde neler olacak? İşte ipuçları: Aydan yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya...

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Holding’in merakla beklenen üçüncü bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Holding 3. bölümde neler olacak? İşte Holding yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:09
Holding 3. bölümde neler olacak? İşte ipuçları: Aydan yeni kız kardeşleri ile karşı karşıya...

İÇİNDEKİLER

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    Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur.

    Holding 3. Bölüm 2. Fragman

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler. Bu mücadelede yanlış yol arkadaşları seçmeleri an meselesidir. Mahir ise bir avcı gibi, düşmanlarının peşindeyken bir anda av olacağından habersizdir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Holding 3. bölüm fragmanı yayınlandı

    OYUNCU KADROSU
    Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir Beyoğlu), Öznur Serçeler (Ceyda Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim Tavancı), Ozan Gözel (Mehmet Karaaslan), Ali İl (Hakan), Gün Koper (Ali Akıllı), Zeynep Özyağcılar (Zeyno), Sadi Celil Cengiz (Azad) ve Filiz Tacbaş (Serra) ve Atsız Karaduman (Abuzer Beyoğlu) ve Macit Koper (Zakir Zincirkıran)

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