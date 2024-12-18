Bir Gece Masalı 17. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sana yaşattığım şeyle için çok özür dilerim”

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANFEZA'DAN BEKLENMEDİK ÇIKIŞ

Canfeza, atölye açmaya karar verir. Çalışıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir.

(Kaynak: ATV)

Bir yandan da Mahir'den özür bekleyen Canfeza yumuşamaz. Mahir ise özür dilemekten kaçar. Mahir'in eski sevgilisi İnci köşke gelir. Canfeza'ya karşı saygısızlık eder. Canfeza'da tüm Yılmazların önünde köşkün küçük hanımı olduğunu gösterir ve onu evden kovar. Atölye için para bulmak isteyen Canfeza, Sare ve Gülizar ile görüşmeye gider. Ancak iş adamları asılınca Canfeza adamlarının birinin kafasında sürahi kırar ve karakolluk olurlar.

(Kaynak: ATV)

Selim pahalı hediyelerle Ceylan'ın gönlünü almaya çalışır. Kürşat'a tuzak kurar, Boris ve Selim amaçları Lord kim onu öğrenmektir. Babasını takip eden Canfeza, Boris'in kim olduğunu öğrenir. Mahir son anda Canfeza'yı da kendini de kurtarır.

Ferman, Sevde'ye hamamda sevgilisi ile yakalanır.

Canfeza yaşananlardan etkilenir ve Mahir'e bunun gerçek bir evlilik olmadığını, babasını hapse atınca biteceğini söyler.