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Holding 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Masanızda benim için bir yer var mı?”

ATV ekranlarının yeni dizisi Holding’in merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Masanızda benim için bir yer var mı?” sözleri damga vurdu. İşte Perşembe akşamları atv izleyicisi ile buluşan Holding’in 3. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:44
Holding 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Masanızda benim için bir yer var mı?

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    Kadrosunda Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi gibi başarılı isimlerin yer aldığı Holding'in merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Holding 3. Bölüm 2. Fragman

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.

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