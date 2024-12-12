SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Zembilli ilk tanıtım yayınlandı! Yakında atv’de!

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Zembilli’nin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü. İşte Zembilli dizisinin ilk tanıtımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:41
Zembilli ilk tanıtım yayınlandı! Yakında atv’de!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü.

Zembilli yakında ATV'de!

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

OYUNCU KADROSU
Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

İSMAİL BALABAN'DAN 'ZEMBİLLİ' GÜREŞİ!
Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği Zembilli'ye Başpehlivan ve dünya şampiyonu güreşçi İsmail Balaban konuk oldu. Hünerlerini bu kez dizi setinde gösteren Balaban'ın güreşi Zembilli'de ekrana gelecek. Çekimler esnasında sete yoğun ilgi gösteren İsmail Balaban hayranları uzun kuyruklar oluşturdu ve Balaban ile fotoğraf çektirip imza sırası bekledi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

'Zembilli' yakında atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Golan’dan Şam’a siyonist işgal: Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İsrail ordusu hendekler kazıyor
Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri
Binance
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?
Spor yazarları Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi! Sarsak
EMEKLİYE ASGARİ AYAR | 2025 asgari ücret zammı emekli aylıklarını nasıl etkileyecek?
Halkbank
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk
Narin Güran’ın ağabeyi Baran’dan gece saatlerinde peş peşe paylaşım! Çarpıcı iddia ’Prenses’ nerede?
Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...
Güney Kore’de sıcak saatler! Kararını savundu muhalefete meydan okudu! Komutan görevden alındı
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan
Terör örgütü PKK/YPG’ye şok! Trump’tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
SON DAKİKA