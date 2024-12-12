Zembilli ilk tanıtım yayınlandı! Yakında atv’de!

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü.

(Kaynak: ATV)

OYUNCU KADROSU

Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen

(Kaynak: ATV)

İSMAİL BALABAN'DAN 'ZEMBİLLİ' GÜREŞİ!

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği Zembilli'ye Başpehlivan ve dünya şampiyonu güreşçi İsmail Balaban konuk oldu. Hünerlerini bu kez dizi setinde gösteren Balaban'ın güreşi Zembilli'de ekrana gelecek. Çekimler esnasında sete yoğun ilgi gösteren İsmail Balaban hayranları uzun kuyruklar oluşturdu ve Balaban ile fotoğraf çektirip imza sırası bekledi.

(Kaynak: ATV)

'Zembilli' yakında atv'de.