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Can Borcu 1. bölüm 4. fragmanı nefes kesti: “Kızım seninle hiç tanışmamalı”

Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlendiği Can Borcu’nun merakla beklenen 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. 21 Aralık Cumartesi atv'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni tanıtımında “Kızım seninle hiç tanışmamalı” sözleri dikkat çekti. İşte Can Borcu bölüm 4. fragmanı...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:51 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:54
Can Borcu 1. bölüm 4. fragmanı nefes kesti: Kızım seninle hiç tanışmamalı

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    atv'nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı dizisi Can Borcu'nun merakla beklenen 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. 21 Aralık Cumartesi atv'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni tanıtımında "Kızım seninle hiç tanışmamalı" sözleri dikkat çekti.

    Can Borcu 1. bölüm 4. fragmanı nefes kesti

    CAN BORCU KONUSU
    Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

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