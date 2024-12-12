PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı: Akhisar’ı Türk’ün yurdu yapmadan asla durmayacağız!

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 175. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Osman Bey’in “Akhisar’ı Türk’ün yurdu yapmadan asla durmayacağız!” şeklindeki sözleri damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:08
Kuruluş Osman 175. bölüm fragmanı yayınlandı: Akhisar’ı Türk’ün yurdu yapmadan asla durmayacağız!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 175. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 175. bölüm fragman yayınlandı

OSMAN BEY, KARESİ BEY'İN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI
'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 174. Bölümünde Osman Bey, Karesi Bey'in kurduğu bütün kirli ittifaklarla tek başına mücadele etti. Karesi Bey'i destekleyen beylerin birliğini dağıtmak için zekice bir oyun kuran Osman Bey, Karesi Bey'in gerçek yüzünü gösterdi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Kuruluş Osman'ın 174. Bölümünde Osman Bey, Karesi Bey'i tek başına bırakmak ve onu destekleyen beyleri yanına çekmek için büyük bir oyun kurdu. Daha önce Kanyumaz'ın gerçekleri görmesini sağlayarak yanına çeken Osman Bey ordusuyla Karesi Bey'in karşısına dikildi. Osman Bey "Bu meydandaki herkes, her şeyi bilir Karesi… Sana diyeceğim, yalan söz edip daha da küçülmeyesin" sözleriyle meydan okudu. Karesi Bey'in, alplerinden Kanyumaz, beyler arasından çıkarak "Bundan böyle benim beyim sensin Osman Bey!" sözleriyle sadakatini ilan etti. Kanyumaz'ın çıkışı sonrası Karesi Bey'i destekleyen birçok bey taraf değiştirip Osman Bey'in yanına geçti. Osman Bey'in "Savaşsan da Karesi, savaşmasan da!.. Ne sana ne de ardında durmaya devam eden şu gafillere buradan öte yol yok!" sözleri karşısında Karesi Bey "Kazandın Osman… Pusat dahi sallamadan, aklınla bu cengi kazandın" diyerek savaş meydanını terk etti.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 174. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de siyonist işgal: Pentagon’dan İsrail ordusuna destek! Askeri alanlar hedef alınıyor
Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri
Binance
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?
EMEKLİYE ASGARİ AYAR | 2025 asgari ücret zammı emekli aylıklarını nasıl etkileyecek?
Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama: Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk
Halkbank
Narin Güran’ın ağabeyi Baran’dan gece saatlerinde peş peşe paylaşım! Çarpıcı iddia ’Prenses’ nerede?
Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...
Güney Kore’de sıcak saatler! Kararını savundu muhalefete meydan okudu! Komutan görevden alındı
ABD ve terör örgütü PKK/YPG Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Trabzonspor zorlu Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Şenol Güneş’ten özel plan
Terör örgütü PKK/YPG’ye şok! Trump’tan Suriye açıklaması: Biz karışmayacağız
Beşar’ın babası Hafız Esad’ın mezarı yakıldı
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç istifa sesleri! Aziz Yıldırım’a büyük destek
SON DAKİKA