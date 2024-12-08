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8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ile 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. Sorunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:39 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:41
8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte o sorunun yanıtı...

SORU: 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?

A) Trabzon

B) Sivas

C) Konya

D) Eskişehir

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