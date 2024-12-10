Başpehlivan İsmail Balaban Zembilli setine konuk oldu!

İsmail Balaban'dan 'Zembilli' Güreşi…

(Kaynak: ATV)

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği Zembilli'ye Başpehlivan ve dünya şampiyonu güreşçi İsmail Balaban konuk oldu. Hünerlerini bu kez dizi setinde gösteren Balaban'ın güreşi Zembilli'de ekrana gelecek. Çekimler esnasında sete yoğun ilgi gösteren İsmail Balaban hayranları uzun kuyruklar oluşturdu ve Balaban ile fotoğraf çektirip imza sırası bekledi.

(Kaynak: ATV)

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

(Kaynak: ATV)

'Zembilli' yakında atv'de.