SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Başpehlivan İsmail Balaban Zembilli setine konuk oldu!

atv’nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği yeni dizisi ‘Zembilli’ ekrana gelmek için geri sayımda. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:54
Başpehlivan İsmail Balaban Zembilli setine konuk oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsmail Balaban'dan 'Zembilli' Güreşi…

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği Zembilli'ye Başpehlivan ve dünya şampiyonu güreşçi İsmail Balaban konuk oldu. Hünerlerini bu kez dizi setinde gösteren Balaban'ın güreşi Zembilli'de ekrana gelecek. Çekimler esnasında sete yoğun ilgi gösteren İsmail Balaban hayranları uzun kuyruklar oluşturdu ve Balaban ile fotoğraf çektirip imza sırası bekledi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

'Zembilli' yakında atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de çıkmaza giren Kandil’in 6-8 Ekim hayali! Mustafa Karasu’dan Esad-PKK-İsrail itirafı: Silah bırakmam dedi özerklik istedi
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?
CANLI | Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem: Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı! Putin Beşar’la görüşecek mi?
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! Şam’a 25 kilometre
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı
Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak! En iyiler ödüllerine kavuşacak
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü
Derin Amerika’nın Suriye’de İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... ’kürdistan’ masalı ve siyonist işgalin perde arkası
DEM Parti’nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli’den alkış
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi
Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü: 6 şehit!
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
SON DAKİKA