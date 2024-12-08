Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. İşte o sorunun yanıtı...

SORU:

1972'de Led Zeppelin grubu konser için Singapur'a geldiğinde onlardan hangisi istenmiş, grup üyeleri kabul etmeyince uçaklarından bile inmeden ülkelerine geri gönderilmişlerdir?

A) Sakız çiğnememeleri

B) "Playback" yapmamaları

C) Saçlarını kestirip kısaltmaları

D) Singapur Milli Marşı'nı söylemeleri

YANIT: C