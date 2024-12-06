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Holding 2. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: “Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı”

Atv’nin yeni dizisi Holding, ilk bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu. Dizinin merakla beklenen ikinci bölüm fragmanı ise yayınlandı. Heyecanı arttıran Holding 2. bölüm fragmanına “Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:20 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:20
Holding 2. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı

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Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, dün akşam ilk kez izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından yeni fragman da yayınlandı.

Heyecanı arttıran Holding 2. bölüm fragmanına "Gerçek ailelerde hiçbir şey sır olarak kalmamalı" sözleri damga vurdu.

Holding 2. bölüm fragmanı yayınlandı

BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur. Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.

Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise, karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Bu karmaşanın içinde, amansız bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenen Osman, büyük bir kırılma noktasındadır. Yıllardır herkesten sakladığı kızıyla ve ailesiyle yüzleşmenin eşiğindedir.

Osman bu yüzleşme için, Aydan'ın rekor dalışı yapacağı günü seçer. O gün, herkes için geri dönüşsüz bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.

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