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Bir Gece Masalı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mahir gerçekleri bilse kafama sıkardı!

Başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un üstlendiği Bir Gece Masalı’nın 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Raşit’in “Mahir gerçekleri bilse kafama sıkardı!” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 15. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 11:39 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 11:39
Bir Gece Masalı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mahir gerçekleri bilse kafama sıkardı!

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Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

14. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahir, Selim'e korkutucu bir ders verdi ama bu genç adamı daha da öfkelendirdi.

Ferman, Canfeza'ya gördüklerini söylememesi için yalvarır. Mahir durumu öğrenir ve Ferman'a babalık testi yaptırıp yaptırmadığını sorar.

Ailenin kayıp torunu Ceylan ise İstanbul'a gelir ve borçları için dedesinin kapısını çalmak üzere iken Selim ona araba çarpar.

Bu kazada tanışan ikili konuştukça ortak yönlerini fark ederler.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Mahir, Canfeza, Sare ve Salih kampa giderler. İkili Canfeza ile Mahir arasında buzları eritmek için onları baş başa bırakır. Ancak ikisi de inatçıdır, yumuşamazlar ve didişip dururlar.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Kürşat'tan şüphelenen Selim, ondan Mahir'i vurmasını ister. Ezra Nine ise hastalanır bunu duyan Canfeza hemen yanına gitmek ister. Ceylan, Selim'den aldığı para ile köşke gelir. Mahir ile önceden anlaşan Kürşat, konuştukları gibi onu vurmak zorunda kalır ama araya Canfeza girince tüm plan alt üst olur. Canfeza vurulur.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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