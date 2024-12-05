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HOLDİNG konusu ve kadrosu! Holding dizisi ne anlatıyor? Hangi oyuncular var?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Holding, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Aralık Perşembe akşamı ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizi, zenginlik, güç ve aile ilişkileri arasındaki karmaşık bağları ele alıyor. Altınordu Holding'in etrafında şekillenen entrika dolu hikaye, izleyicilere dramatik anlar yaşatırken, oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerle de büyük merak uyandırıyor.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 20:15 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 20:15
HOLDİNG konusu ve kadrosu! Holding dizisi ne anlatıyor? Hangi oyuncular var?

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ATV ekranlarında 5 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Holding, iş dünyasının karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasını derinlemesine ele alıyor. Limon Yapım imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Gerçek hayattan izler taşıyan hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, hem dram hem de gerilim severleri ekran başına kilitlemeyi vaat ediyor.

HOLDİNG KONUSU NEDİR?

Dizinin merkezinde, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Altınordu Holding bulunuyor. Osman Altınordu liderliğinde büyüyen bu aile şirketi, zenginlik ve başarılarıyla göz kamaştırsa da, arka planda derin çatışmalar ve sırlarla dolu bir geçmiş barındırıyor.

Dizi, dünya serbest dalış şampiyonu ve aynı zamanda girişimci bir kadın olan Aydan Türker'in Altınordu ailesinin hayatına dahil olmasıyla başlıyor. Aydan'ın varlığı, ailede gizli kalmış gerçekleri ve güç mücadelelerini gün yüzüne çıkarırken, izleyicilere unutulmaz bir drama sunuyor. Altınordu ailesinin kadınları, kardeşler arası rekabet ve aile içi hesaplaşmalar, hikayenin omurgasını oluşturuyor.

Aydan'ın yaşamına girmesiyle, ailenin karanlık geçmişi ve düşmanlıklarla dolu ilişkileri ortaya çıkar. Osman Altınordu'nun herkesten sakladığı bir sırrı, dramatik bir yüzleşmeyi beraberinde getirir. Bu sır, Altınordu ailesinin kaderini tamamen değiştirecek olayların fitilini ateşler.

OYUNCU KADROSU

Holding dizisi, başarılı ve deneyimli oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte dizinin karakterlerine hayat veren isimler:

Erdal Özyağcılar – Osman Altınordu

Tuğba Sunguroğlu – Aydan Türker

Caner Topçu – Kerem Sayışman

Mustafa Üstündağ – Mahir

Öznur Serçeler – Ceyda Altınordu Tavancı

Melisa Döngel – Sema Altınordu Davis

Şebnem Hassanisoughi – Ebru Karaaslan

Kayra Şenocak – Nesim

Ozan Gözel – Mehmet

Ali İl – Hakan

Gün Koper – Ali Akilli

Zeynep Özyağcılar – Zeyno

Sadi Celil Cengiz – Azad

Filiz Taçbaş – Serra

Atsız Karaduman – Abuzer

Macit Koper – Zakir

Gerçek Hikaye mi? Uyarlama mı?

Holding dizisinin hikayesi, gerçek hayattan esinlenilmiş unsurlar taşıyor. Ancak, tamamen bire bir bir hikaye anlatımı yerine, dramatik kurgularla zenginleştirilmiş bir senaryoya sahip olduğu belirtiliyor. Dizinin ana teması, aile ilişkileri, güç mücadelesi ve iş dünyasının zorlukları etrafında şekilleniyor.

İlk Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Dizinin ilk bölümünde, Altınordu ailesinin karmaşık ilişkileri ve Aydan'ın bu dünyanın bir parçası haline gelişi anlatılıyor. Osman Altınordu'nun, hayatını değiştirecek yüzleşme günü olarak Aydan'ın rekor dalış yapacağı günü seçmesi, hikayeye damgasını vuruyor. Bu yüzleşme, hem aile içinde büyük çatışmalara yol açacak hem de Aydan'ın hayatında büyük bir dönüm noktası yaratacak.

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