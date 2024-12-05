HOLDİNG konusu ve kadrosu! Holding dizisi ne anlatıyor? Hangi oyuncular var?

ATV ekranlarında 5 Aralık Perşembe akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Holding, iş dünyasının karmaşık ve entrikalarla dolu dünyasını derinlemesine ele alıyor. Limon Yapım imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Hayri Aslan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Gerçek hayattan izler taşıyan hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, hem dram hem de gerilim severleri ekran başına kilitlemeyi vaat ediyor.

HOLDİNG KONUSU NEDİR?

Dizinin merkezinde, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Altınordu Holding bulunuyor. Osman Altınordu liderliğinde büyüyen bu aile şirketi, zenginlik ve başarılarıyla göz kamaştırsa da, arka planda derin çatışmalar ve sırlarla dolu bir geçmiş barındırıyor.

Dizi, dünya serbest dalış şampiyonu ve aynı zamanda girişimci bir kadın olan Aydan Türker'in Altınordu ailesinin hayatına dahil olmasıyla başlıyor. Aydan'ın varlığı, ailede gizli kalmış gerçekleri ve güç mücadelelerini gün yüzüne çıkarırken, izleyicilere unutulmaz bir drama sunuyor. Altınordu ailesinin kadınları, kardeşler arası rekabet ve aile içi hesaplaşmalar, hikayenin omurgasını oluşturuyor.

Aydan'ın yaşamına girmesiyle, ailenin karanlık geçmişi ve düşmanlıklarla dolu ilişkileri ortaya çıkar. Osman Altınordu'nun herkesten sakladığı bir sırrı, dramatik bir yüzleşmeyi beraberinde getirir. Bu sır, Altınordu ailesinin kaderini tamamen değiştirecek olayların fitilini ateşler.