Atv’nin yeni dizisi Holding başlıyor! Gerçek hikaye mi uyarlama mı? Holding dizisi nerede çekiliyor?

Atv'nin Limon Yapım imzalı yeni dizisi Holding, bu akşam ekran serüvenine başlıyor. Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu bu güçlü drama, izleyiciyi derinden etkileyecek. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşelerle dolu hikayesiyle ilk bölümü 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Peki, Holding dizisi nerede çekiliyor? Gerçek bir hikayeden mi uyarlama? İşte detaylar…

Fotoğraflar: AA

HOLDİNG DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un pırıltılı plaza dünyasını mercek altına alan Holding, şehrin en ikonik iş merkezlerinin bulunduğu Levent, Maslak ve Beyoğlu ilçelerinde çekiliyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken plazalar, dizinin hikayesine uygun bir atmosfer sunuyor. Özel olarak seçilen mekanlar, dışarıdan ışıltılı görünen ancak içeriden bakıldığında egoların ve hırsların çarpıştığı bu dünyayı en iyi şekilde yansıtıyor.

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU

Holding, dışarıdan bakıldığında ihtişamlı görünen plaza dünyasının iç yüzünü gözler önüne seriyor. Dünya serbest dalış rekortmeni Aydan, tesadüflerle bu dünyanın içine çekilir. Ancak Aydan'ın gelişi, yeni ailesinin kirli geçmişini ve gizemli sırlarını açığa çıkarır. Bu durum, aile içerisinde büyük bir taht kavgasını başlatır. Aydan, kendi değerlerini koruyarak bu savaşta ayakta kalmayı başarabilecek mi? Yoksa güç ve para, onu da mı zehirleyecek?

Aile içi hesaplaşmaların yanı sıra güçlü kadın karakterler, entrikalar ve sürprizlerle dolu bir hikaye vaat eden dizi, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.