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Atv'nin yeni dizisi Holding başlıyor! Gerçek hikaye mi uyarlama mı? Holding dizisi nerede çekiliyor?

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Holding, bu akşam saat 20.00’de izleyicisiyle buluşuyor. Yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini ise Barış Yöş’ün üstlendiği bu çarpıcı drama, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekranlara damga vurmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 20:00 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 20:00
Atv’nin yeni dizisi Holding başlıyor! Gerçek hikaye mi uyarlama mı? Holding dizisi nerede çekiliyor?

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Atv'nin Limon Yapım imzalı yeni dizisi Holding, bu akşam ekran serüvenine başlıyor. Yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu bu güçlü drama, izleyiciyi derinden etkileyecek. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşelerle dolu hikayesiyle ilk bölümü 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Peki, Holding dizisi nerede çekiliyor? Gerçek bir hikayeden mi uyarlama? İşte detaylar…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HOLDİNG DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un pırıltılı plaza dünyasını mercek altına alan Holding, şehrin en ikonik iş merkezlerinin bulunduğu Levent, Maslak ve Beyoğlu ilçelerinde çekiliyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken plazalar, dizinin hikayesine uygun bir atmosfer sunuyor. Özel olarak seçilen mekanlar, dışarıdan ışıltılı görünen ancak içeriden bakıldığında egoların ve hırsların çarpıştığı bu dünyayı en iyi şekilde yansıtıyor.

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU

Holding, dışarıdan bakıldığında ihtişamlı görünen plaza dünyasının iç yüzünü gözler önüne seriyor. Dünya serbest dalış rekortmeni Aydan, tesadüflerle bu dünyanın içine çekilir. Ancak Aydan'ın gelişi, yeni ailesinin kirli geçmişini ve gizemli sırlarını açığa çıkarır. Bu durum, aile içerisinde büyük bir taht kavgasını başlatır. Aydan, kendi değerlerini koruyarak bu savaşta ayakta kalmayı başarabilecek mi? Yoksa güç ve para, onu da mı zehirleyecek?

Aile içi hesaplaşmaların yanı sıra güçlü kadın karakterler, entrikalar ve sürprizlerle dolu bir hikaye vaat eden dizi, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

HOLDİNG DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yönetmen Barış Yöş'ün yönettiği Holding, gerçek hayatların ilham verdiği güçlü bir drama olarak ekrana taşınıyor. Aile içi ilişkilerdeki karmaşık dinamikleri ve plaza dünyasının sert gerçeklerini konu alan dizi, izleyiciye etkileyici bir seyir deneyimi sunmayı hedefliyor. Hikaye, gerçek yaşanmışlıklardan esinlenerek kurgulandı.

HOLDİNG OYUNCULARI

Dizinin zengin oyuncu kadrosu, hikayeyi güçlendiren önemli bir etken. Başrollerde usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve genç yetenek Tuğba Sunguroğlu yer alıyor. Kadroda ayrıca Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Filiz Tacbaş, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi isimler bulunuyor. Bu güçlü ekip, hikayeyi ekranlara taşırken izleyiciye duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.

HOLDİNG DİZİSİ KARAKTERLERİ

Dizide yer alan karakterler, hikayeye derinlik katan unsurlar arasında. İşte bazı önemli karakterler:

Osman Altınordu (Erdal Özyağcılar): Ailenin güçlü lideri.

Aydan Türker (Tuğba Sunguroğlu): Hikayenin merkezindeki güçlü kadın.

Kerem Sayışman (Caner Topçu): Aile içinde en büyük taht kavgasını veren genç.

Mahir (Mustafa Üstündağ): Aile geçmişine gömülü sırların taşıyıcısı.

Ceyda Altınordu Tavancı (Öznur Serçeler): Aile içindeki entrikaların odak noktası.

Sema Altınordu Davis (Melisa Döngel): Aşk ve hırs arasında sıkışan bir kadın.

Ebru Karaaslan (Şebnem Hassanisoughi): Aile sırlarının bekçisi.

Karakterlerin derinlikli kurgusu, diziyi izleyici için daha da sürükleyici kılıyor.

HOLDİNG İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Holding, sadece hikayesiyle değil, güçlü oyunculukları, sürprizlerle dolu senaryosu ve görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Plaza dünyasının arka planında geçen hikaye, izleyiciye modern dünyanın sert gerçeklerini hatırlatıyor. İhanet, tutku ve güç mücadelesinin işlendiği dizi, hem dramatik hem de sürükleyici bir yapım arayanlar için ideal.

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