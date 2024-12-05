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Holding dizisi Kerem'i kim oynuyor? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

ATV, yeni sezon dizisi Holding ile ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Dram ve gerilim türündeki yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. İlk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte dizinin konusu, oyuncuları merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:45
Holding dizisi Kerem’i kim oynuyor? Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı diziler...

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ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Holding ilk bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören dizide dikkatleri üzerine çeken karakterlerden biri de Kerem Sayışman oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

HOLDİNG KEREM KİMDİR?

Dizinin başrol karakterleri arasında yer alan Kerem'i oyuncu Caner Topçu canlandırıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Caner Topçu Kimdir?

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Caner Topçu, hem tiyatro sahnesindeki başarısıyla hem de dizi ve sinema projelerindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Genç yaşına rağmen kazandığı ödüller ve oynadığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sektördeki yükselişini sürdürüyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Caner Topçu'nun Hayatı ve Kariyeri

25 Haziran 1997'de İstanbul'da doğan Caner Topçu, aslen Kastamonulu bir ailenin çocuğu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu, yeteneğini keşfettikten sonra profesyonel olarak oyunculuk eğitimi almaya karar verdi. Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi ile sahne sanatlarına adım atan Topçu, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

Tiyatrodaki Başarıları

Caner Topçu, Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi önemli tiyatro oyunlarında rol alarak performansıyla tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Sahnede sergilediği doğal ve güçlü oyunculuğu, onu ekran projelerine taşımak isteyen yapımcıların dikkatini çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sinema ve Televizyon Kariyeri

2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakterini canlandırarak ilk kez kamera karşısına geçen Caner Topçu, daha sonra dizi sektöründe de kendini göstermeye başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Oynadığı Diziler:

Duy Beni: Gençlik dramasında sergilediği performansla dikkat çekti.

Dönence: Zorlu bir hikayede başarılı bir oyunculuk sergiledi.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı: Tarihi drama dizisinde rol alarak farklı bir tarzda kendini kanıtladı.

Şahane Hayatım: Oyuncunun yer aldığı son proje olarak ekranlarda ilgi gördü.

Kazandığı Ödüller

Caner Topçu, yeteneği ve azmi sayesinde sektörde önemli bir yer edindi. 3 Ekim 2022 tarihinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 26. Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu ödül, genç oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

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