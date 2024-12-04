Salı akşamının galibi Bir Gece Masalı! Canfeza vuruldu, Asaf Bey’in kayıp torunu Ceylan köşke geldi!

Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi.
Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan on üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %6,80 reyting ve %17,72 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.
(Kaynak: ATV)
14.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mahir, Selim'e korkutucu bir ders verdi ama bu genç adamı daha da öfkelendirdi. Ferman, Canfeza'ya gördüklerini söylememesi için yalvarır. Mahir durumu öğrenir ve Ferman'a babalık testi yaptırıp yaptırmadığını sorar.
(Kaynak: ATV)
Ailenin kayıp torunu Ceylan ise İstanbul'a gelir ve borçları için dedesinin kapısını çalmak üzere iken Selim ona araba çarpar. Bu kazada tanışan ikili konuştukça ortak yönlerini fark ederler.