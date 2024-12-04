Salı akşamının galibi Bir Gece Masalı! Canfeza vuruldu, Asaf Bey’in kayıp torunu Ceylan köşke geldi!

(Kaynak: ATV) Mahir, Canfeza, Sare ve Salih kampa giderler. İkili Canfeza ile Mahir arasında buzları eritmek için onları baş başa bırakır. Ancak ikisi de inatçıdır, yumuşamazlar ve didişip dururlar.

(Kaynak: ATV) Kürşat'tan şüphelenen Selim, ondan Mahir'i vurmasını ister. Ezra Nine ise hastalanır bunu duyan Canfeza hemen yanına gitmek ister. Ceylan, Selim'den aldığı para ile köşke gelir. Mahir ile önceden anlaşan Kürşat, konuştukları gibi onu vurmak zorunda kalır ama araya Canfeza girince tüm plan alt üst olur. Canfeza vurulur.

(Kaynak: ATV) Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.