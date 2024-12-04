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Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı: “Canfeza hamile!”

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bir Gece Masalı’nın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Canfeza’nın hastaneye kaldırıldığı bölümün fragmanında “Canfeza hamile!” sözleri dikkat çekti. İşte atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:59
Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı: Canfeza hamile!

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atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır. Ancak Mahir'i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim'in Kürşat'a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir'in arasında kalır.

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