Kuruluş Osman yine zirvede! 173. bölümde neler oldu?

(Kaynak: ATV)

Dizinin 173. bölümünde; Bala Hatun, Sofia'nın kılıç darbesiyle şehit olmak üzereyken; Osman Bey son anda yetişerek Bala Hatun'u kurtardı. Osman Bey'in hançerini atmasıyla Bala Hatun kurtulurken Gonca Hatun, Holofira, Alaeddin ve Orhan Bey'de Lucas ve Bizans askerleriyle kıyasıya mücadeleye girdiler. Yıllar sonra Osman Bey'in, Sofia yüzleşmesi gerilimi artırırken Osman Bey, Sofia'ya olan öfkesini şu sözlerle haykırdı: "Dokuz canlı şeytan! Seni yaşadığına pişman edeceğim Sofia! Toprak seni geri kusmuş amma ben seni cehennemin yedi kat altına göndermesini bilirim! Ben ailemin önünde dağ gibi dururum. Önce beni geçmen gerek. Gel soysuz! Sen benim pusatımın tadını çok iyi bilirsin!"