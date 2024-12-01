Donald Duck’u ilk seslendiren kişi Clarence Nash’in yaptığı denemede hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck’ın sesi olmuştur?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı

DONALD DUCK'U İLK SESLENDİREN KİŞİ CLARENCE NASH'İN YAPTIĞI DENEMEDE HANGİ HAYVAN SESİ TAKLİDİ DONALD DUCK'IN SESİ OLMUŞTUR?

A- KEÇİ

B- KURBAĞA

C- MAYMUN

D- KAZ

CEVAP: A

Clarence Nash, Donald Duck'un ikonik sesini oluştururken, bir bebek keçinin sesini taklit ederek "Mary Had a Little Lamb" adlı çocuk şarkısını seslendirmiştir. Bu performans, Walt Disney'in dikkatini çekmiş ve Nash'in bu benzersiz sesini Donald Duck karakteri için kullanmaya karar vermesine yol açmıştır.