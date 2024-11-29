ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 29 KASIM 2024 ATV

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.
ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE
(Kaynak: Esra Erol'da)
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(Kaynak: Esra Erol'da)
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(Kaynak: Esra Erol'da)
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(Kaynak: Esra Erol'da)
Yıllar sonra annemi buldum altınlarımdan oldum! Kardelen'in isyanı!
(Kaynak: Esra Erol'da)
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