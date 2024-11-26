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Kuruluş Osman 171. bölümden ipuçları: Sofia’nın şeytani planı!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 172. Bölümü, 27 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 11:57
Kuruluş Osman 171. bölümden ipuçları: Sofia’nın şeytani planı!

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171. Bölümünün finaliyle seyirciyi merak içinde bırakan 'Kuruluş Osman'ın 172. Bölüm ikinci fragmanında yer alan Bala Hatun'un, Osman Bey'in gözleri önünde şehit edildiği sahne ve Sofia'nın 'Hoşça kal Bala' sözlerinin yer aldığı tanıtım rekor izlenmelere ulaştı. 'Kuruluş Osman' Çarşamba akşamı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SOFIA'NIN ŞEYTANİ PLANI

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım 'Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu. Kayılara cehennemi yaşatmak için intikam yeminleri eden Sofia'nın şeytani planı nedir? Bala Hatun şehit mi oluyor? Sofia'nın maskesi düşecek mi? Sofia, Osman Bey'in elinden kurtulabilecek midir?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

KAYI HATUNLARI KILICIN UCUNDA! GONCA VE HOLOFİRA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

Sofia, gözünü karartmış planını devreye sokmuştur. Kayı'nın bütün kadınlarını tuzağa çeken Sofia, Uçlar'ı kana boyayacaktır. Gonca Hatun'un ve Holofira'nın akıbeti ne olacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

İLBAY İÇİN YOLU SONU MU GELİYOR?

Lucas mağlubiyetlerine sebep olanın içteki bir hain olduğunu fark eder. Haini ortaya çıkarmak için nasıl bir tertip kuracaktır? İfşa olan İlbay yapayalnız kaldığı Lucas'ın elinde şehit mi olacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BORAN VE CERKUTAY HAREKETE GEÇİYOR

Boran ve Cerkutay başlarına gelenlerden Begüm Hatun'u ve Yusuf'u sorumlu tutar. Begüm'ün toydaki varlığından rahatsız olan Cerkutay ve Boran ne yapacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

GONCA, BEGÜM'ÜN EN BÜYÜK SIRRINI ÖĞRENİYOR!

Begüm Hatun, Gonca ve Holofira arasındaki gerginliği büyütmek için pazar vazifesini kullanır. Buna karşı Bala Hatun, Begüm Hatun'a ne yapacaktır? Begüm Hatun'un Osman Bey'e aşık olduğunu öğrenen Gonca Hatun bildikleriyle ne yapacaktır?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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