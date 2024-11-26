Kuruluş Osman 171. bölümden ipuçları: Sofia’nın şeytani planı!

(Kaynak: ATV) İLBAY İÇİN YOLU SONU MU GELİYOR? Lucas mağlubiyetlerine sebep olanın içteki bir hain olduğunu fark eder. Haini ortaya çıkarmak için nasıl bir tertip kuracaktır? İfşa olan İlbay yapayalnız kaldığı Lucas'ın elinde şehit mi olacaktır?

(Kaynak: ATV) BORAN VE CERKUTAY HAREKETE GEÇİYOR Boran ve Cerkutay başlarına gelenlerden Begüm Hatun'u ve Yusuf'u sorumlu tutar. Begüm'ün toydaki varlığından rahatsız olan Cerkutay ve Boran ne yapacaktır?

(Kaynak: ATV) GONCA, BEGÜM'ÜN EN BÜYÜK SIRRINI ÖĞRENİYOR! Begüm Hatun, Gonca ve Holofira arasındaki gerginliği büyütmek için pazar vazifesini kullanır. Buna karşı Bala Hatun, Begüm Hatun'a ne yapacaktır? Begüm Hatun'un Osman Bey'e aşık olduğunu öğrenen Gonca Hatun bildikleriyle ne yapacaktır?

(Kaynak: ATV) Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.