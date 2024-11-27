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Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben senin kalbini duydum”

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Canfeza’nın “Ben senin kalbini duydum” şeklindeki sözlerdi damga vurdu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:55 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:55
Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben senin kalbini duydum

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Salı akşamları atv'de yayınlanan Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni bölüm fragmanına Mahir ile tartışan Canfeza'nın "Sen 'seni sevmiyorum artık' dedin, ben seninle yine de evlendim. Ben her şeye razı geldim. Çünkü ben senin söylediklerinle ilgilenmedim, ben senin kalbini duydum" şeklindeki sözlerdi damga vurdu.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SON BÖLÜMD ENELER OLDU?
Canfeza'yı kaybetme korkusuyla perişan olan Mahir, hastaneden taburcu olan Canfeza'nın babasının evine gittiğini öğrenince deliye döner. Canfeza'yı eve gelmeye ikna etmek zorundadır çünkü ona ne kadar kızsa da bir gün bile ayrı kalmaya razı değildir.

Öte yandan Mahir'e eve dönmek için şart koşan Canfeza krizi fırsata çevirerek Afet'ten de kabul edilmesi çok zor bir istekte bulunur. Afet'in bu isteği kabul etmesi köşkte yeni bir iktidar savaşı başlatır. Selim'in koyduğu bombayı farkeden Mahir ise Selim'e büyük bir oyun kurar.

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