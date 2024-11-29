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ATV yayınladığı dizi ve programlarıyla reytinglere damga vurdu!

atv, 27 Kasım’da yayınladığı dizi ve programlarıyla reytinglere damga vurdu. Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapımda Tüm Kişiler’de ilk iki sıraya adını yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
ATV yayınladığı dizi ve programlarıyla reytinglere damga vurdu!

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Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,59 izlenme oranı ve %26,50 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', 172. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,03 izlenme oranı ve %15,30 izlenme payıyla Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de 2. sırada yer aldı.

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