ATV yayınladığı dizi ve programlarıyla reytinglere damga vurdu!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,59 izlenme oranı ve %26,50 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.



#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman', 172. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,03 izlenme oranı ve %15,30 izlenme payıyla Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de 2. sırada yer aldı.