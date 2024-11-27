SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Salı akşamının galibi: Bir Gece Masalı! 13. bölüm nefes kesti: Mahir Selim’i kendi tuzağına düşürdü!

Geçtiğimiz akşam (26 Ekim Salı) atv ekranlarında on üçüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, “Tüm Kişiler” kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yapımını NGM’nin yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 14:04
Salı akşamının galibi: Bir Gece Masalı! 13. bölüm nefes kesti: Mahir Selim’i kendi tuzağına düşürdü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan on üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de %6,72 reyting ve %16,87 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

13.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
Çatıdan düşen Canfeza hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir, kanama durmazsa ameliyat etmeleri gerekecektir. Bu haberle Mahir kahrolur, Canfeza'yı bir an olsun yalnız bırakmaz ve mucize gerçekleşir. Canfeza kendine gelir. Afet Hanım, Canfeza'nın nasıl düştüğünü açıklayacağından korkmaktadır. Canfeza ise köşke dönmez ailesinin yanına gider. Mahir'e eski Mahir olmadıkça geri dönmeyeceğini söyler. Mahir ise Selim ve Boris'in peşindedir. Mahir Canfeza'yı ikna edip eve dönmeye çalışır. Ancak bu kez her yolu deneyen Canfeza, fena patlar. Bu sefer aralarına duvar örme sırası ona gelir. Mahir ile ilişkilerine mesafe koyan bu kez Canfeza, olur. Selim ise Mahir'i ortadan kaldırmaktan vazgeçmemiştir. Ancak ava giderken avlanır. Her şeyin farkında olan Mahir ona tuzak kurmuştur. Selim kendi kazdığı kuyuya kendi düşer. Bu kez Mahir onu kıskıvrak yakalamıştır. Evde ise büyük bir kriz patlak verir. Canfeza yanlışlıkla Ferman ile sevgilisini odada yakalar.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
Halkbank
Takvim.com.tr manşet manşet yazdı! Başkan Erdoğan işaret etti... Kılıçdaroğlu CHP’yi kurultaya götürmek istiyor
Rus firari subay Putin’in nükleer sırlarını ifşa etti! Savaşın ilk günü neler oldu?
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Opara bebek için günlük aileden 20 bin lira!
Türk Telekom
Prömiyerini DEM yaptı sponsorluğunu CHP! Çankaya’da PKK’ya methiye tiyatrosu... İstanbul’da da sahne alacak
SGK prim borcunda CHP’li belediyeler liste başını çekiyordu! Resmi Gazete’de yayınlandı: Vergi ve SGK borçları idare payından kesilecek
DEM Parti Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Değerlendiriyoruz
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Angela Merkel yeni kitabında Başkan Erdoğan’ı anlattı: Bana sevgili dostum derdi
Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ABD’deki okullarda göçmen paniği! Trump’ın sınır çarları hazır: Çocuklar saklanmaya başladı
Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
SON DAKİKA