Kuruluş Osman’ın 172. bölümü nefes kesti! Sofia’nın maskesi düştü

Kuruluş Osman'ın 172. Bölümünde Sofia kurduğu şeytani planla büyük bir kıyım yapmayı düşünerek bütün Kayı kadınlarını kılıcının ucuna getirmeyi hedefledi. Kervana pusu verildiğini öğrenen Bala Hatun, yola çıktığında Sofia ile burun buruna geldi.

Kuruluş Osman 172. bölümünden kare (ATV)

Bu sırada Osman Bey, Bala Hatun'a da Sofia tarafından tuzak kurulduğunu İlbay'dan öğrendi. İlbay'ın Lucas'ın yanındaki çaşıt kimliği ifşa olurken, Osman Bey ise yıllar sonra Sofia'nın adını ilk kez duydu. Söğüt orman yolunda Osman Bey, oğulları Orhan Bey, Alaeddin Bey ve beyleri ile birlikte atlarını dört nala sürerken "Dayan Bala'm, dayan!" sözleriyle eşi Bala Hatun'u kurtarmak için zamana karşı bir yarış veren Osman Bey, yıllar sonra Sofia'yı ilk kez gördü.

Kuruluş Osman 172. bölümünden kare (ATV)

BALA HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?

Öte yandan, ormanda Bala Hatun ve Sofia'nın mücadele ettiği anlarda, Sofia, "Bugünü çok bekledim Bala! Azrailin olmaya yemin ettim!" sözleriyle Bala Hatun'a meydan okurken, "Sana öyle bir sır vereceğim ki… Yaşamak için ayaklarıma kapanacaksın!" sözleriyle izleyenleri şoke etti. Bala Hatun, "Bu asla olmayacak Sofia! Asla…" diyerek son ana kadar mücadele etmiş olsa da darbe üstüne darbe aldıktan sonra yere düştüğü anda Osman Bey'le göz göze geldi. Bala Hatun'u kurtarmak için atını canhıraş, hızla süren; gergin ve gözleri korkulu Osman Bey'in hamlesi ve Bala Hatun'un akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 172. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.