atv’nin yeni dizisi Can Borcu’nun ilk tanıtımı yayınlandı! Sırlar, ihanet ve aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikaye...

(Kaynak: ATV)

BİR AİLE DRAMI VE DERİN SIRLAR!

Bir kız neden babasından kaçar? Doğa'nın, babası Serkan'dan kaçıp Handan'a sığınması ve söylediği "Keşke annem yerine sen ölseydin!" sözleri derin bir dramın kapılarını aralarken, Handan'ın eşi Celal ile evliliklerinin 25. yılını kutlama arifesinde aldığı telefon, her şeyi değiştirecek bir ihaneti ortaya çıkarıyor. Ancak, sırlar gün yüzüne çıktıkça hangi gerçekler ortaya dökülecek?