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atv'nin yeni dizisi Can Borcu’nun ilk tanıtımı yayınlandı! Sırlar, ihanet ve aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikaye...

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği yeni dizi Can Borcu, ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:03
atv’nin yeni dizisi Can Borcu’nun ilk tanıtımı yayınlandı! Sırlar, ihanet ve aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikaye...

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Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Can Borcu'nun ilk tanıtımı yayınlandı.

Can Borcu 1. bölüm fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

BİR AİLE DRAMI VE DERİN SIRLAR!
Bir kız neden babasından kaçar? Doğa'nın, babası Serkan'dan kaçıp Handan'a sığınması ve söylediği "Keşke annem yerine sen ölseydin!" sözleri derin bir dramın kapılarını aralarken, Handan'ın eşi Celal ile evliliklerinin 25. yılını kutlama arifesinde aldığı telefon, her şeyi değiştirecek bir ihaneti ortaya çıkarıyor. Ancak, sırlar gün yüzüne çıktıkça hangi gerçekler ortaya dökülecek?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE VE GÜÇLÜ KADRO
"Can Borcu"nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Her karakter, kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşirken, çözülmeyi bekleyen düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu", güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yakında atv'de ekranlara gelecek!

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