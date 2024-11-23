Canfeza’dan rest! Bir Gece Masalı 13.bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Beni gelininiz olarak kabul edeceksiniz”

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı 13.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Canfeza'nın rest çektiği fragmana "Beni gelininiz olarak kabul edeceksiniz" sözleri damga vurdu.
12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Canfeza, Mahir ile konağa geldi ancak Afet Hanım, onu göndermeye kararlıdır. Konakta herkesin önünde Mahir, Canfeza ile her şey yolunda numarası yaparken yalnız kaldıklarında ona eski Mahir'in olmadığını her fırsatta gösteri kendinden uzaklaştırır.
(Kaynak: ATV)
Hayati tehlikeyi atlatan Selim, Mahir'in otomobiline koyduğu bombayı patlatmak için fırsat kollar. Kürşat, Selim ve Raşit komiser ile onların foyasını ortaya çıkarmak için iş birliği yapar. Göreve dönen Mahir yeni ekip arkadaşlarına alışmaya çalışır. Ferman ve eşi ise gözaltına alınır.
(Kaynak: ATV)
Canfeza, Mahir'in inadını kırmayacağına inandığı için mektup yazarak konağı terk etmeye karar verir. Afet Hanım ve Gülizar, aile sırrı olan Ferman'ın evlatlık olduğunu konuşurlarken Canfeza istemeden kulak misafiri olur.