Canfeza’dan rest! Bir Gece Masalı 13.bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Beni gelininiz olarak kabul edeceksiniz”

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı 13.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Canfeza'nın rest çektiği fragmana "Beni gelininiz olarak kabul edeceksiniz" sözleri damga vurdu.

12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza, Mahir ile konağa geldi ancak Afet Hanım, onu göndermeye kararlıdır. Konakta herkesin önünde Mahir, Canfeza ile her şey yolunda numarası yaparken yalnız kaldıklarında ona eski Mahir'in olmadığını her fırsatta gösteri kendinden uzaklaştırır.