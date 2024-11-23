SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin adı Kardelenler olarak değişti!

atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan, Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı’nın yapımcısı NGM’nin yapımını üstlendiği dizi Kar Çiçekleri’nin adı “Kardelenler” oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 10:08
atv ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin adı Kardelenler olarak değişti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Barış Falay katıldı!

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Kardeşlerim başta olmak üzere milyonları ekrana kilitleyen pek çok yapıma başarıyla imza atan NGM, Kardelenler'in başrolü olarak anlaştığı isimlerden birisi sevilen oyuncu Barış Falay oldu.

Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, projenin cast ve mekan seçimleri devam ediyor. Çok yakında İstanbul'da sete çıkacak "Kardelenler", hikayesi, güçlü çatışmaları ve etkileyici diliyle izleyicileri büyüleyecek.

(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

Dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin olmuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fırat Sarı’da!
İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’da yağış başladı kar kapıda! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur Sarıyer börekçisinin adı listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan algı belediyeciliği: Devletin projesini sahiplendi!
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
SON DAKİKA