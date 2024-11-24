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atv'nin Yörük dizisi Zembilli ilk set gününü pastayla kutladı | Kadro sağlam: Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Sude Zülal Güler, Hilmi Özçelik...

Bir Yörük kasabasında yaşayanların hikayesini konu alan Zembilli yakında atv ekranlarında yerini alacak. Yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren’in olduğu Zembilli oyuncuları ilk set gününü pasta keserek kutladı. Zembilli dizisinin kadrosu ise bir hayli sağlam.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:18
atv’nin Yörük dizisi Zembilli ilk set gününü pastayla kutladı | Kadro sağlam: Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Sude Zülal Güler, Hilmi Özçelik...

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atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' sete çıktı. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan "Zembilli"de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

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İLK SET GÜNÜNE PASTALI KUTLAMA
Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi yakında atv ekranında yerini alacak.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

İlk set gününü pasta keserek kutlayan dizi ekibi heyecanlarını paylaştı.

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SAĞLAM KADRO
Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

Kaynak: AtvKaynak: Atv

'Zembilli' yakında atv'de.

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