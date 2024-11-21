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Bu akşam hangi diziler var? Perşembe TV'de ne var? 21 kasım 2024 yayın akışı

Dizi ve film tutkunları her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. 21 Kasım 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar izleyici ile buluşacak. Kanal D, ATV, TV8, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve diğer kanalların yayın akışları sorgulanıyor. İşte, 21 Kasım 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek diziler...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:56
Bu akşam hangi diziler var? Perşembe TV’de ne var? 21 kasım 2024 yayın akışı

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21 Kasım 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar izleyici ile buluşacak. Kanal D, ATV, TV8, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve diğer kanalların yayın akışları sorgulanıyor. İşte, 21 Kasım 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek diziler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam ATV'de hangi diziler var?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:40 Denizde Dehşet 2

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?

01:00 Annem Ankara

03:00 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Annem Ankara

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?

02:15 Aşk Evlilik Boşanma

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?

00:15 Bahar

03:00 Siyah Kalp

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:0 Siyah Kalp

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Karınca Adam Ve Yaban Arısı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu akşam TV8'de hangi diziler var?

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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