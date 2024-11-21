Bu akşam hangi diziler var? Perşembe TV’de ne var? 21 kasım 2024 yayın akışı

(Takvim Foto Arşiv) Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var? 02:15 Aşk Evlilik Boşanma 04:30 Kefaret 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Aşk Evlilik Boşanma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Aşk Evlilik Boşanma

(Takvim Foto Arşiv) Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var? 00:15 Bahar 03:00 Siyah Kalp 05:00 Kızılcık Şerbeti 08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah 10:00 Siyah Kalp 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:0 Siyah Kalp

(Takvim Foto Arşiv) Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var? 00:30 Erkenci Kuş 03:00 Baba Ocağı 05:00 Söz 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Söz 19:00 Star Haber 20:00 Dizi

(Takvim Foto Arşiv) Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var? 08:55 Kod Adı Kırlangıç 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 14:30 Masumlar Apartmanı 17:45 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Karınca Adam Ve Yaban Arısı

(Takvim Foto Arşiv) Bu akşam TV8'de hangi diziler var? 00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 04:30 Aramızda Kalmasın 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Aramızda Kalmasın 11:00 MasterChef Türkiye 12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye