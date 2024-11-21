Bu akşam hangi diziler var? Perşembe TV’de ne var? 21 kasım 2024 yayın akışı

(Takvim Foto Arşiv)
Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?
02:15 Aşk Evlilik Boşanma
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Aşk Evlilik Boşanma
(Takvim Foto Arşiv)
Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?
00:15 Bahar
03:00 Siyah Kalp
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:0 Siyah Kalp
(Takvim Foto Arşiv)
Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
(Takvim Foto Arşiv)
Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Karınca Adam Ve Yaban Arısı
(Takvim Foto Arşiv)
Bu akşam TV8'de hangi diziler var?
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye