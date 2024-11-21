Çarşamba’nın galibi Kuruluş Osman! 171. bölümde neler yaşandı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Dizinin 171. bölümünde Sofia tarafından kaçırılan Fatma Hatun, Akhisar'da esir düştü. Lucas, Akhisar kuşatmasını geri çekmesini ve kızını sağ salim alabilmesi için diğer şartının da Söğüt'ün kendilerine verilmesi olduğunu söyledi. Osman Bey ise Akhisar Kalesi'ndeki kuşatmayı kaldırdı.

(Kaynak: ATV)

Fatma Hatun, Yusuf ve Saruca; Osman Bey'den razı olduklarını ve Söğüt'ü teslim etmemesi gerektiğini haykırırken, Sofia ise esirlerin kurtuluş yolunun yalnızca bu olduğunu söyledi. Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm Hatun'u ve Bayhan Bey'i yanına çekmek için bir hamle yaptı. Görünürde Begüm Hatun ve Bayhan Bey, Osman Bey'in planlarını ifşa edecekmiş gibi davrandılar. Ancak bu hamle, Kayıların hainleri tuzağa düşürmek için hazırladığı büyük oyunun bir parçasıydı.