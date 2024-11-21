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Çarşamba’nın galibi Kuruluş Osman! 171. bölümde neler yaşandı?

‘Kuruluş Osman’, 171. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,57 reyting, %17,94 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %6,40 reyting, 15,90 izlenme payı alarak iki kategoride de çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Peki son bölümde neler yaşandı?

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:38
Çarşamba’nın galibi Kuruluş Osman! 171. bölümde neler yaşandı?

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 171. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bölüme Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'un, Yusuf'un ve Saruca'nın esaretten kurtularak Söğüt'e dönmeleri damga vurdu.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin 171. bölümünde Sofia tarafından kaçırılan Fatma Hatun, Akhisar'da esir düştü. Lucas, Akhisar kuşatmasını geri çekmesini ve kızını sağ salim alabilmesi için diğer şartının da Söğüt'ün kendilerine verilmesi olduğunu söyledi. Osman Bey ise Akhisar Kalesi'ndeki kuşatmayı kaldırdı.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Fatma Hatun, Yusuf ve Saruca; Osman Bey'den razı olduklarını ve Söğüt'ü teslim etmemesi gerektiğini haykırırken, Sofia ise esirlerin kurtuluş yolunun yalnızca bu olduğunu söyledi. Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm Hatun'u ve Bayhan Bey'i yanına çekmek için bir hamle yaptı. Görünürde Begüm Hatun ve Bayhan Bey, Osman Bey'in planlarını ifşa edecekmiş gibi davrandılar. Ancak bu hamle, Kayıların hainleri tuzağa düşürmek için hazırladığı büyük oyunun bir parçasıydı.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Fatma Hatun'u kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan Bey, Alaeddin Bey ve alplar Akhisar'a saldırarak Fatma'yı kurtardı. O sırada Lucas ve Sofia ise Osman Beyleri kandırmak için Fatma, Saruca ve Yusuf'a benzeyen üç kişi bulup onları Söğüt'e getirdi. Yaşanan büyük yüzleşme sırasında Fatma, Saruca ve Yusuf atlarıyla beraber Söğüt'e geldi. Emellerine ulaşamayan Sofia ile Lucas'ın tüm planları suya düşerken Kayılar ise muzafferdi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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