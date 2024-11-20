Bir Gece Masalı 12. bölüm nefes kesti: Canfeza terastan düştü! Mahir son anda bombadan kurtuldu!

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Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir'in arasındaki buzlar erimedi. Canfeza tam konağı terk etmeye karar vermişken, terastan düşerek hayatı tehlikeye girdi.

(Kaynak: ATV) 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza, Mahir ile konağa geldi ancak Afet Hanım, onu göndermeye kararlıdır. Konakta herkesin önünde Mahir, Canfeza ile her şey yolunda numarası yaparken yalnız kaldıklarında ona eski Mahir'in olmadığını her fırsatta gösterip kendinden uzaklaştırır. Hayati tehlikeyi atlatan Selim, Mahir'in otomobiline koyduğu bombayı patlatmak için fırsat kollar. Kürşat, Selim ve Raşit komiser ile onların foyasını ortaya çıkarmak için iş birliği yapar. Göreve dönen Mahir yeni ekip arkadaşlarına alışmaya çalışır.