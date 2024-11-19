Milli maç canlı izle 🔴📢 TV8 - EXXEN ekranı ile Karadağ-Türkiye milli maçı mobil, 1080p bedava canlı izle

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Milli maç heyecanı devam ediyor! Türkiye, Karadağ deplasmanında sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar Ligi'nde avantajlı bir konuma geçmek için mücadele edecek. Karşılaşma, TV8 ve EXXEN platformlarında canlı olarak izlenebilecek.

Fotoğraflar: AA KARADAĞ-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zorlu Karadağ deplasmanına çıkıyor. 📅 Milli arada futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, hem takımımızın gruptaki durumu hem de Vincenzo Montella yönetimindeki performansı açısından büyük önem taşıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar...