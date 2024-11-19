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Milli maç canlı izle 🔴📢 TV8 - EXXEN ekranı ile Karadağ-Türkiye milli maçı mobil, 1080p bedava canlı izle

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup’taki ikinci maçında Karadağ’a konuk oluyor. Vincenzo Montella yönetiminde yükselen bir grafik çizen Ay-yıldızlı ekibimiz, kritik puan mücadelesine hazırlanıyor. 19 Kasım Salı günü saat 22.45’te oynanacak karşılaşma, TV8 ve EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:09 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 19:10
Milli maç canlı izle 🔴📢 TV8 - EXXEN ekranı ile Karadağ-Türkiye milli maçı mobil, 1080p bedava canlı izle

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Milli maç heyecanı devam ediyor! Türkiye, Karadağ deplasmanında sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar Ligi'nde avantajlı bir konuma geçmek için mücadele edecek. Karşılaşma, TV8 ve EXXEN platformlarında canlı olarak izlenebilecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KARADAĞ-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI

A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zorlu Karadağ deplasmanına çıkıyor.

📅 Milli arada futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, hem takımımızın gruptaki durumu hem de Vincenzo Montella yönetimindeki performansı açısından büyük önem taşıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

MİLİ MAÇ CANLI İZLE

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin Karadağ ile oynayacağı bu kritik mücadele, 19 Kasım 2024 Salı günü saat 22.45'te gerçekleşecek. Gece futbol keyfi için ekran başında olmayı unutmayın!

🔊 TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ 🔴

📺 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu heyecan dolu mücadele, TV8 ve EXXEN platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Hem televizyondan hem de dijital ortamdan izleme seçenekleriyle maçı kaçırmayın.

Fotoğraf: InstagramFotoğraf: Instagram

GRUP DURUMU VE MAÇ ÖNEMİ

A Milli Takımımız, grubundaki son maçta Galler ile karşılaşmıştı. Şimdi ise Karadağ deplasmanından puan veya puanlarla dönerek gruptaki avantajını korumak istiyor. Vincenzo Montella'nın taktiksel hamleleri ve oyuncuların performansı merakla bekleniyor.

🛫 TAKIMIMIZ DEPLASMANDA

Montella yönetimindeki A Milli Takım, deplasmanda oynayacağı bu maç için hazırlıklarını tamamladı. Zorlu atmosferde, milli gururlarımız sahaya çıkacak ve tüm Türkiye onların arkasında olacak.

🏆 ULUSLAR LİGİ'NDE HEDEFİMİZ BÜYÜK

Uluslar Ligi'ndeki bu karşılaşma, A Milli Takımımızın gelecekteki hedefleri açısından oldukça kritik. Karadağ'ı mağlup ederek hem moral hem de puan anlamında avantaj sağlamak istiyoruz.

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