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Bir Gece Masalı yeni bölümüyle atv ekranlarında!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle bu akşam atv’de.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Bir Gece Masalı yeni bölümüyle atv ekranlarında!

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Atv ekranlarının fenomen dizisi "Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder. Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir. Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir. Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.

YÜSRA GEYİK BİR GECE MASALI'NDA
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'a sevilen oyuncu Yüsra Geyik katıldı. Yeni sezonun büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Gece Masalı'nın on dördüncü bölümünde Ceylan karakteri ile dahil olan Geyik, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torununu canlandıracak.

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