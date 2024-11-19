O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak, jürileri belli oldu mu? O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye'nin en popüler ses yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye 2025 yılı için geri dönüyor. Yayınlanan tanıtım fragmanları, bu sezon da izleyicilere büyük bir heyecan yaşatacak yarışmanın tarihini ve jüri üyelerini merak ettirdi. Peki, O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak ve jüriler kimler olacak?

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye, 2025 sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl, MasterChef Türkiye 2025 finalinin ardından başlaması beklenen yarışmanın tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, daha önceki yıllarda olduğu gibi, MasterChef yarışmasının finalinin hemen ardından O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya başlaması muhtemel. Yarışmanın yayına giriş tarihi için kesin bir duyuru bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

O SES TÜRKİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

O Ses Türkiye'de yarışmak isteyen vatandaşlar, www.tv8basvuru.com adresinden başvurularını yapabiliyor. Corona virüsü sebebiyle, sadece videolu başvurular kabul ediliyor.

O Ses Türkiye Jüri Üyeleri

O Ses Türkiye, yarışmacılarının yeteneklerini sergileyerek jüriyi etkilemeye çalıştığı heyecan dolu bir platform olmayı sürdürüyor. Yarışma formatında, her jüri üyesi sırtı dönük olarak yarışmacıların performanslarını dinliyor ve beğendikleri bir yarışmacıyı takımlarına almak için düğmeye basıyor. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi, yeni sezonda da birbirinden ünlü isimlerin yer alması bekleniyor.

O Ses Türkiye'nin 2025 sezonu için jüri üyeleri hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ancak önceki yıllarda yarışmanın sabit üyeleri olan Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Seda Sayan gibi ünlü isimlerin geri dönmesi ihtimali yüksek. Her biri kendi tarzında jüri üyeliği yaparak yarışmanın renkli atmosferine katkı sağlıyor.