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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 18 KASIM 2024 ATV

Babasının zulmünden kaçtı! “O eve asla dönmem” diyen kızı Tuğçe stüdyoda olacak! “Sadece arkadaşız” dedi! Mehmet ve Hilal’in o görüntülerine inanamayacaksınız! Rabia ve Mahmut neden yalan söylüyor? Rabia ve Mahmut olay gecesi yaşananları neden eksik ve yanlış anlatıyor? İki anne birbirini suçladı! 4 çocuk annesi Nazlı ve oğlu Abdullah nerede? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:08
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 18 KASIM 2024 ATV

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Babasının zulmünden kaçtı! "O eve asla dönmem" diyen kızı Tuğçe stüdyoda olacak!

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

"Sadece arkadaşız" dedi! Mehmet ve Hilal'in o görüntülerine inanamayacaksınız!

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

Rabia ve Mahmut neden yalan söylüyor? Rabia ve Mahmut olay gecesi yaşananları neden eksik ve yanlış anlatıyor?

(Kaynak: Esra Erol'da)(Kaynak: Esra Erol'da)

İki anne birbirini suçladı! 4 çocuk annesi Nazlı ve oğlu Abdullah nerede?

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