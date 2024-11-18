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Bir Gece Masalı 12. bölüm 1. fragmanı: Dengeler alt üst oluyor! Canfeza'nın konağa gelişi...

Bir Gece Masalı 12. bölümüyle izleyicilerini yine nefes kesen bir gelişmeye sürüklüyor. Bu bölümde Canfeza'nın konağa gelmesiyle her şey değişiyor. Konağın dengeleri alt üst olurken herkesin hayatı bir anda farklı bir yön alıyor.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 10:46
Bir Gece Masalı 12. bölüm 1. fragmanı: Dengeler alt üst oluyor! Canfeza’nın konağa gelişi...

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Başrollerinde Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın hayat bulduğu dizi masalsı bir anlatımla izleyicilere imkansız bir aşkı gösteriyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen hikayaye dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12.Bölümde Neler Yaşanacak?

"Yolun açık olsun Galata, Kız Kulesi tek başına da yakışır bu masala "

Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir.

Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.

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