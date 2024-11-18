Bir Gece Masalı 12. bölüm 1. fragmanı: Dengeler alt üst oluyor! Canfeza’nın konağa gelişi...

Başrollerinde Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın hayat bulduğu dizi masalsı bir anlatımla izleyicilere imkansız bir aşkı gösteriyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen hikayaye dair detaylar...
Başrollerinde Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın hayat bulduğu dizi masalsı bir anlatımla izleyicilere imkansız bir aşkı gösteriyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte merak edilen hikayaye dair detaylar...
12.Bölümde Neler Yaşanacak?
"Yolun açık olsun Galata, Kız Kulesi tek başına da yakışır bu masala "
Canfeza'nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder.
Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir.
Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir.
Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir.
Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.