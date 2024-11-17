Truva adlı filmde Anadolu’da olması imkansız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür? Kim Milyoner’de 500 bin TL’lik soru

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

TRUVA ADLI FİLMDE ANADOLU'DA OLMASI İMKANSIZ OLAN HANGİ HAYVANDAN BİRKAÇ TANE GÖRÜLÜR?

A- HİNDİ

B- KUNDUZ

C- JAGUAR

D- LAMA

CEVAP: D

"Truva" filminde Anadolu'da bulunması mümkün olmayan hayvanlardan birkaçının gösterildiği sahneler bulunmaktadır. Bu hayvanlar arasında lama da yer alır. Lama, Güney Amerika'ya özgü bir hayvan olup, Anadolu'da doğal olarak bulunmaz. Bu nedenle, filmde Anadolu'da olması imkânsız olan hayvan olarak lama gösterilmiştir.