Nobel Edebiyat Ödülü’ne ve Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?

Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NE VE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLEN ANCAK KAZANAMAYAN KİMDİR?

A- FYODOR DOSTYEVSKİ

B-GEORGE ORWELL

C-LEV TOLSTOY

D-FRİEDRİCH NİETZSCHE

CEVAP: C

Lev Tolstoy, 1902'den 1906'ya kadar her yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne ve 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Ancak, bu adaylıklarına rağmen her iki ödülü de kazanmamıştır.