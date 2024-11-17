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Nobel Edebiyat Ödülü'ne ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu akşam yine izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Yarışmacılara yöneltilen zorlu sorular, özellikle 100 bin TL ile 5 milyon TL aralığındaki kritik sorular, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıların bilgisi ve cesareti ödüllere ulaşmak için yarışırken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:34 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:36
Nobel Edebiyat Ödülü’ne ve Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?

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Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NE VE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLEN ANCAK KAZANAMAYAN KİMDİR?

A- FYODOR DOSTYEVSKİ

B-GEORGE ORWELL

C-LEV TOLSTOY

D-FRİEDRİCH NİETZSCHE

CEVAP: C

Lev Tolstoy, 1902'den 1906'ya kadar her yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne ve 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Ancak, bu adaylıklarına rağmen her iki ödülü de kazanmamıştır.

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