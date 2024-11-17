Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

1997'de formüle edilen karşıdaki kişiye sorulup onun sorana aşık olmasını sağladığı 36 soru arasında hangisi yoktur?

A- EN KÖTÜ ANIN NEDİR?

B- ÜNLÜ OLMAK İSTER MİYDİN?

C- ARKADAŞLIK SANA NE İFADE EDİYOR?

D- PARA SENİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ?

CEVAP: D

1997 yılında Arthur Aron ve ekibi tarafından formüle edilen ve iki kişinin yakınlık kurmasını sağladığı belirtilen 36 soruluk listede D- PARA SENİN İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ? sorusu bulunmamaktadır.