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Farklı kıta tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değilidir?

Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu akşam yine izleyicilerin büyük ilgisini topladı. Yarışmacılara yöneltilen zorlu sorular, özellikle 100 bin TL ile 5 milyon TL aralığındaki kritik sorular, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıların bilgisi ve cesareti ödüllere ulaşmak için yarışırken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşattı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:20 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:25
Farklı kıta tanımlarından hangisini doğru kabul edersek edelim hangi ülke iki kıtada birden toprağı olan bir ülke değilidir?

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Her hafta olduğu gibi bu akşam da Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yüksek ödüller için ter döken yarışmacılar, 100 bin TL ve 5 milyon TL aralığındaki zorlu sorularla karşı karşıya kaldı.

FARKLI KITA TANIMLARINDAN HANGİSİNİ DOĞRU KABUL EDERSEK EDELİM HANGİ ÜLKE İKİ KITADA BİRDEN TOPRAĞI OLAN BİR ÜLKE DEĞİLİDİR?

A- MISIR

B- HİNDİSTAN

C-RUSYA

D-KAZAKİSTAN

CEVAP: B

Mısır (A): Afrika ve Asya kıtalarında toprağı vardır. Sina Yarımadası, Asya kıtasında yer alır.

Hindistan (B): Hindistan, yalnızca Asya kıtasında bulunur. İki kıtada birden toprağı yoktur.

Rusya (C): Avrupa ve Asya kıtalarında toprağı vardır. Ural Dağları, Rusya'nın iki kıta arasında sınır oluşturduğu kabul edilir.

Kazakistan (D): Avrupa ve Asya kıtalarında toprağı vardır. Ural Nehri, kıtalar arası sınırı oluşturur.

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