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Bir Gece Masalı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mahir, Canfeza’nın kaderi!

ATV’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Kürşat’ın “Mahir, Canfeza’nın kaderi!” sözleri dikkat çekerken Canfeza’nın balkondan düşmesi yürekleri ağza getirdi. İşte Bir Gece Masalı 12. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:02
Bir Gece Masalı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mahir, Canfeza’nın kaderi!

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Salı akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

11. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
Canfeza'yı bir kez daha Selim'in elinden Mahir kurtardı. Gizlice bahçede olanları izleyen Kürşat, Mahir'i vurmak üzere olan Selim'i etkisiz hale getirdi. Kürşat ile iş birliği yapmak zorunda kalan Mahir, Boris'den yani Raşit komiserden intikam almak; yaşattıklarının bedelini ödetmek için harekete geçti. Selim ise hastanede yaşam savaşı vermekteydi.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Asaf Bey'in konağı Mahir'in üzerine yapması evde herkesi şok etti.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Denizli'ye hikayelerinin başladığı yere giden Mahir ve Canfeza evlilik kararı aldı. Ancak Mahir, artık değiştiğini ve bunun aşk evliliği olmadığını artık sırf intikam için yaşadığını söyledi. Resmi olarak da evlenen ikili konağa geldi. Ancak bu kez Canfeza, Kilimci olarak değil Yılmaz soyadı ile konaktakilerin karşısına dikildi.

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