En Hamarat Benim Gülşah Erdoğan kimdir? Mesleği nedir, kaç yaşında, nereli?

Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim yarışmasının konuşulan isimlerinden Gülşah Erdoğan 'ın hayatı merak ediliyor. Peki Gülşah Erdoğan kimdir? Gülşah Erdoğan nereli? Gülşah Erdoğan kaç yaşında? Gülşah Erdoğan sosyal medya hesabı varmı? İşte yarışmacıya dair merak edilenler...

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EN HAMARAT BENİM - GÜLŞAH ERDOĞAN KİMDİR?

En Hamarat Benim yarışmasında haftanın yeni yarışmacılarından olan Gülşah Erdoğan 36 yaşındadır. Aslen Adanalı olan yarışmacı şofördür. Evli ve 2 çocuk annesidir. Yarışmacının sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.