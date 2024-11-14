SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti!

‘Kuruluş Osman’, 170. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,57 reyting, %17,59 izlenme payı ile Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 170. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Bölüme Osman Bey’in kızı Fatma Hatun’un, Yusuf’un ve Saruca’nın Sofia tarafından kaçırılması damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 13:43
Kuruluş Osman heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dizinin 170. bölümünde; Uç Pazar'da aşlardan sorumlu olan Fatma Hatun, hiç beklemediği bir anda Sofia ile burun buruna geldi. Fatma Hatun'u korumak isteyen bacıyanlar, Sofia'nın adamları tarafından etkisiz hale getirildi. Sofia ise Fatma Hatun'a saldırdı. "Yaşamak için yalvaracaksın cadı! Ama kendi kanında boğulacaksın! Sen yüzünü saklayan bir korkaksın! Bir korkak gibi de öleceksin!" diyerek karşılık veren Fatma Hatun, Sofia'nın kılıcının darbesiyle bayıldı. Sofia'ya yardıma gelen adamları ise Fatma Hatun'u bir kilimin içine sararak Uç Pazar'dan kaçırdı. Sofia aynı zamanda karşısına çıkan Saruca'yı ve Yusuf'u da kaçırarak Fatma Hatun'la beraber götürdü.

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Osman Bey, hedefinde olan Akhisar Kalesi'ne oğulları, beyleri ve alpları beraber yürüyerek hem Bizans'a hem de Karesi Bey'e büyük bir darbe vurma hazırlığındaydı. Osman Bey ve Komutan Lucas'ın kılıçları, Akhisar Kalesi'nde ilk kez çarpıştı. Osman Bey, Akhisar Kalesi'ni muhasır ederken Lucas'ı düellya davet etti. Osman Bey kılıcını çevik bir hareketle tam Lucas'ın göğsüne saplayacakken, Lucas çıplak elleriyle kılıcın çeliğinden kavradı ve ellerinden kanlar aksa da kılıcı durdurdu. Bu sırada Akhisar'a varan Bala Hatun, Fatma Hatun'un kaçırıldığını söyledi. Kale surlarında Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'u gören yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fatma Hatun'u elleri ve ağzı bağlı bir şekilde gören Osman Bey intikam yemini etti: "Aşağılık it! Eğer kızıma dokunursan, eğer ona bir zarar verirsen, yüzünü örten yalnızca toprak olacak!"

(Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul edecek! Masada harekat var
MSB’den sınır ötesi harekat’ açıklaması: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır | Eurofighter’da tedarik süreci hızlanıyor
Vakıf Katılım
Başkan Erdoğan’ın İsrail açıklaması dünya basınında: Ticareti kestik dedi darbeyi vurdu
SGK’dan Mansur Yavaş’a yalanlama! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu fırladı...
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırlayacak... Ana gündem Gazze!
Trendyol
Trump adalet bakanını açıkladı! Matt Gaetz cumhuriyetçilerde şok etkisi: Seks ticareti, cinsel istismar, yasadışı uyuşturucu…
Seçil Erzan’dan 27 sayfalık mağdurum mektubu: İsim isim ne yazdı? Arda Turan, Fatih Terim...
Trump hakkındaki davalarda flaş gelişme: Özel Savcı Jack Smith resmen çekildi
İstanbul’da sistem kilitlendi İmamoğlu ’yürütemiyor’ | Metrolarda ’merdiven’ kaosu... Dün arıza bugün yangın
Taklit tağşiş listesi açıklandı! Ünlü markaların sucuğundan çıkanlar şoke etti
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
ABD basınından Lübnan’da ateşkes iddiası! Netanyahu’nun danışmanı Biden’dan önce Trump’a gitti
Bursa’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğdu! Çatıda ikna çabası...
SON DAKİKA