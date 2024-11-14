Kuruluş Osman heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti!

Dizinin 170. bölümünde; Uç Pazar'da aşlardan sorumlu olan Fatma Hatun, hiç beklemediği bir anda Sofia ile burun buruna geldi. Fatma Hatun'u korumak isteyen bacıyanlar, Sofia'nın adamları tarafından etkisiz hale getirildi. Sofia ise Fatma Hatun'a saldırdı. "Yaşamak için yalvaracaksın cadı! Ama kendi kanında boğulacaksın! Sen yüzünü saklayan bir korkaksın! Bir korkak gibi de öleceksin!" diyerek karşılık veren Fatma Hatun, Sofia'nın kılıcının darbesiyle bayıldı. Sofia'ya yardıma gelen adamları ise Fatma Hatun'u bir kilimin içine sararak Uç Pazar'dan kaçırdı. Sofia aynı zamanda karşısına çıkan Saruca'yı ve Yusuf'u da kaçırarak Fatma Hatun'la beraber götürdü.

(Kaynak: ATV)

Osman Bey, hedefinde olan Akhisar Kalesi'ne oğulları, beyleri ve alpları beraber yürüyerek hem Bizans'a hem de Karesi Bey'e büyük bir darbe vurma hazırlığındaydı. Osman Bey ve Komutan Lucas'ın kılıçları, Akhisar Kalesi'nde ilk kez çarpıştı. Osman Bey, Akhisar Kalesi'ni muhasır ederken Lucas'ı düellya davet etti. Osman Bey kılıcını çevik bir hareketle tam Lucas'ın göğsüne saplayacakken, Lucas çıplak elleriyle kılıcın çeliğinden kavradı ve ellerinden kanlar aksa da kılıcı durdurdu. Bu sırada Akhisar'a varan Bala Hatun, Fatma Hatun'un kaçırıldığını söyledi. Kale surlarında Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'u gören yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fatma Hatun'u elleri ve ağzı bağlı bir şekilde gören Osman Bey intikam yemini etti: "Aşağılık it! Eğer kızıma dokunursan, eğer ona bir zarar verirsen, yüzünü örten yalnızca toprak olacak!"

(Kaynak: ATV)

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!