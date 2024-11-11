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UZAK ŞEHİR OYUNCULARI kimler? Uzak Şehir konusu ve karakterleri! Dizi nerede çekiliyor?

11 Kasım Pazartesi günü yayın hayatına başlayan dizi, vefat eden eşinin vasiyeti üzerine Kanada’dan Türkiye’ye dönen Alya’nın, kocasının ailesiyle verdiği zorlu mücadelesini konu alıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, etkileyici hikayesiyle izleyicileri derinden etkilemeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 20:45 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 20:45
UZAK ŞEHİR OYUNCULARI kimler? Uzak Şehir konusu ve karakterleri! Dizi nerede çekiliyor?

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Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün hikayesiyle dikkat çekiyor. AyNa Yapım imzası taşıyan dizide, Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı senaryo Ahmet Katıksız yönetmenliğinde hayat buluyor. Kanada'dan Türkiye'ye dönen Alya'nın ailesiyle mücadelesini anlatan Uzak Şehir, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolleriyle seyircilerle buluşacak.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.


UZAK ŞEHİR DİZİ OYUNCULARI

Ozan Akbaba - Cİhan Albora
Sinem Uysal - Alya Albora
Gonca Cilasun - Sadakat Albora
Kuzey Gezer - Deniz Cihan Albora
Müfit Kayacan - Ecmel Albora
Alper Çankaya - Şahin Albora

Ferit Kaya - Demir Baybars
Sahra Şaş - Nare Albora Bulut
Atakan Özkaya - Kaya Albora
Dilin Döğer - Zerrin Albora
Nazmi Kırık - Nadim Baybars
İlkay Kayku - Fidan Albora

UZAK ŞEHİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal başrolleri paylaştığı Uzak Şehir, tarihi dokusuyla büyüleyici atmosfere sahip olan Mardin Midyat'ta çekiliyor.

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